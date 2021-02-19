В Ирландии туристов, нарушивших карантин, будут отправлять в тюрьму

Туристов, нарушивших карантин в Ирландии, ожидает жесткое наказание. Законопроект, который предусматривает штрафы и тюремное заключение для иностранных нарушителей, одобрили в местном правительстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Irish Times.

Предполагается, что нарушителю самоизоляции придется заплатить 4 тысячи евро или месяц провести в тюрьме. Жесткие санкции предусмотрены за выход из гостиницы без разрешения, отказ от прохождения теста. Для контроля за карантинными объектами, власти Ирландии планируют нанять частные охранные фирмы.

Риску попасть в тюрьму подвергнутся туристы-нарушители, прибывшие из 20 стран. Путешественники будут обязаны находиться на самоизоляции 14 дней. При этом длительность карантина может быть уменьшена, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат на коронавирус. Речь идет о туристах из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 государств Африки.

В соседней с Карелией Финляндии также могут ужесточить законодательства в рамках борьбы с пандемией. Министерство социального благополучия и здравоохранения предложило штрафовать или отправлять в тюрьму на три месяца за отказ от тестирования на коронавирус. (фото pac.ru)