21 февраля 2022, 09:32
Уже более 120 тысяч зараженных ковидом зарегистрировали в Карелии
За сутки заразились коронавирусом 1 065 человек, в основном непривитые
На 21 февраля в Карелии зарегистрирован 120061 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 15560 детей.
За прошедшие сутки выявлены 1065 инфицированных (106 - дети), из них непривитых – 1044 (98%).
В ковидных стационарах получают лечение 1047 пациентов, в состоянии средней тяжести – 992 человека, в тяжелом – 47 (из них непривитых - 44).
В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных.
Выздоровели с начала пандемии 111416 человек, за последние сутки – 989.
За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1381 человека. // Фото: fernandozhiminaicela/pixabay.com