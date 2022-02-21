Уже более 120 тысяч зараженных ковидом зарегистрировали в Карелии

На 21 февраля в Карелии зарегистрирован 120061 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 15560 детей.

За прошедшие сутки выявлены 1065 инфицированных (106 - дети), из них непривитых – 1044 (98%).

В ковидных стационарах получают лечение 1047 пациентов, в состоянии средней тяжести – 992 человека, в тяжелом – 47 (из них непривитых - 44).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 8 крайне тяжелых больных.

Выздоровели с начала пандемии 111416 человек, за последние сутки – 989.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1381 человека. // Фото: fernandozhiminaicela/pixabay.com