Увидеть Париж и онеметь от Шампани

Автор материала журналист Антонина Кябелева любит путешествовать. "Я очень давно хотела посетить свою подругу, которая много лет живет недалеко от Парижа. В октябре 2024 года я осуществила свою мечту, вырвавшись на 10 дней во Францию. В Париже я была несколько раз, так что главный акцент мне хотелось сделать на небольших городах соседних регионов — Шампани и Бургундии.

За 10 дней мне удалось, помимо Парижа, увидеть очаровательные города и деревни Шампани и Бургундии".

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