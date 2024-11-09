От Провена до Труа: чем хороша провинциальная Франция

Текст, фото: Антонина Кябелева

Я понимаю, что сегодня мой рассказ о путешествии по Франции для многих российских путешественников, которые уже заразились европейским «вирусом», будет равносилен посыпанию солью на незаживающие раны. Но все равно не могу не поделиться своими впечатлениями, особенно о городах Бургундии и Шампани.

Тем более, что времена рано или поздно меняются, а французы продолжают выдавать россиянам туристические визы.

Перелет

Я очень давно хотела посетить свою подругу, которая много лет живет недалеко от Парижа. В октябре 2024 года я осуществила свою мечту, вырвавшись на 10 дней во Францию. В Париже я была несколько раз, так что главный акцент мне хотелось сделать на небольших городах соседних регионов. Так как я ехала к подруге, то тщательной разработкой маршрута не занималась, понадеявшись, что с ее помощью смогу легко сориентироваться на местности.

Первая проблема — найти вариант перелета, так как прямых рейсов из России во Францию теперь нет. В сущности, проблема только в деньгах и времени, которое вы готовы потратить на дорогу.

Самый дешевый вариант, который я нашла, - довериться алжирской авиакомпании Air Algerie. Вместе с багажом путь туда и обратно обошелся бы в пределах 48 тысяч рублей. Но, почитав разгневанные отзывы российских туристов, я решила не рисковать.

В итоге из Москвы я полетела в Стамбул на проверенном Аэрофлоте, а после 9-часовой стыковки в новом аэропорту Стамбула пересела на самолет нидерландской компании Transavia. Обратно я летела узбекскими авиалиниями Uzbekistan Airways с двухчасовым стыковочным рейсом в Ташкенте. Если путешествовать с ручной кладью в 10 килограммов, то билеты обойдутся в пределах 56 тысяч рублей. За багаж в 20-23 килограммов (авиакомпании выставляют разные требования к провозу багажа) можно смело накидывать 20 тысяч рублей.

Новый аэропорт в Стамбуле оказался не таким уж огромным, как меня пугали, и очень комфортабельным. На улице создана огромная зеленая зона отдыха с многочисленными скамейками, клумбами, пальмами. Но есть нюансы. Бесплатным Wi-Fi можно воспользоваться в течение одного часа. Для этого вы с паспортом подходите с специальному терминалу, сканируете документ, после чего на экране высвечивается цифровой код, который нужно вписать в телефон для авторизации. Работает бесплатный интернет ровно час, а потом только за плату.

В самолете нидерландской компании я очнулась, когда мимо меня проносили кофе. Естественно, я попросила себе бодрящего напитка. Девушка подала мне стаканчик, но не уходила. Оказывается, за кофе нужно было заплатить три евро. «Правильной» банковской карты у меня не было, мелких денег тоже, а от купюры в 50 евро у бортпроводницы округлились глаза. Спасли соседи — мужчина и женщина арабского происхождения, которые наскребли по карманам три евро. За что получили в знак благодарности российский шоколад, который был припасен у меня на всякий случай.

Город с розовым прошлым

Моя подруга живет в очень красивом старинном городе Провене (Provins), расположенном в регионе Иль-де-Франс в 80 километрах от Парижа. Он охраняется ЮНЕСКО и считается одним из лучших сохранившихся образцов средневекового купеческого города. В XIII веке здесь проходили большие ярмарки, а население насчитывало более 80 тысяч человек - в восемь раз больше, чем сейчас.

Исторически Провен разделен на Верхний и Нижний город. Красиво везде: узкие средневековые улочки, старинные, словно из сказки, дома, булыжные мостовые, огромные крепостные стены, заманчивые тропинки, уходящие в неизвестность, красивый собор, где Жанну д`Арк 3 августа 1429 года благословили на подвиги. На опустевшей осенью, но не утратившей своего очарования площади в центре Верхнего города находится крест, указывающий, где должен был находиться вход в собор. Он задумывался более солидных размеров. Рассказывают, что раньше у креста на площади заключались торговые сделки. Считалось, что при таком соседстве обман невозможен.

Гуляя по средневековому Провену, мы натолкнулись на отель для насекомых. Так владелец дорогой недвижимости проявил креатив, соорудив что-то вроде домика для насекомых рядом со своим каменным жилищем.

С башни Цезаря в Верхнем городе, которая открыта для туристов (вход 5 евро), открывается захватывающий вид на окрестности. Для красивых фотографий прекрасно подходят крепостные стены, куда тоже частично открыт вход.

Туристическая продукция Провена тесно связана с розами. Здесь можно купить духи, туалетную воду, мыло, кремы, шампуни и даже варенье из лепестков роз.

По легенде, первые розы во Франции были выращены именно в Провене, куда из крестового похода их доставил граф Шампани Тибо IV в 1240 году.

В конце XIII века у Провена возник конфликт с графами Шампанскими. Как это нередко случается в современном мире, город наказали, лишив различных привилегий. Это привело к постепенному затуханию экономической жизни. В 2007-2008 годах в Провене восстановили розарий, который занимает 3 гектара. Здесь представлено более 300 различных видов роз. Каждый год в Провене собираются розоводы со всего мира, чтобы поделиться секретами выращивания одних из самых любимых женщинами цветов.

В Провене я попала на бесплатный концерт музыки барокко, который проходил в местном храме, а также на платное (10 евро с человека собирали на игрушки детям, больным онкологическими заболеваниями) представление местной самодеятельности. Если концерт музыки барокко мне очень понравился, то с местной самодеятельностью отношения не заладились. Выступление проходило в современном культурно-досуговом центре с отличным залом, где работают различные кружки. Но уровень подготовленных номеров мог разве что вышибить слезу сожаления о том, что у карельских любителей спеть и сплясать нет таких шикарных условий для занятий. Хотя зал был полон зрителей, бурно выражающих свой восторг по поводу местных артистов. Я выдержала час.

В Париж за пять евро

От Провена до Парижа электричка идет 1 час 27 минут. Полупустые поезда ходят каждый час, а в час пик добавляют дополнительные электрички. Стоимость проезда в одну сторону 5 евро. Но в Провене приобрести билет до Парижа можно только по банковской карте. В Париже на Восточном вокзале, откуда отправляются поезда до Провена, есть «нормальные» кассы, где можно приобрести билеты за наличные деньги.

Парижу я посвятила два полных дня, прогулявшись по любимым местам. Первым делом я дошла до пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери. Сейчас Нотр-Дам активно восстанавливают, обещая открыть в декабре 2024 года. Для туристов соорудили специальную смотровую площадку, чтобы можно было полюбоваться готическим шедевром, частично закрытым строительными ограждениями.

Люксенбургский сад, Лувр, Елисейские поля, самый красивый в Париже мост Александра III, Эйфелева башня, Латинский квартал с Сорбонной, Триумфальная арка, центр Жоржа Помпиду, Пантеон, галерея Лафайет... В общем, не расскажу ничего нового, столица Франции хороша в любое время года.

А вот площадь Вогезов, которая считается одной из самых красивых во французской столице, меня, откровенно говоря, не впечатлила.

В последний раз я была в Париже в 2019 году. С тех пор город основательно почистили от палаток и временных ночлежек бездомных. Видимо, сказалось проведение Олимпиады.

По-прежнему самым любимым местом в Париже для меня остается Монмартр.

Величественная базилика Сакре-Кер, уличные художники, ищущие клиентов, узенькие улочки с бесчисленными сувенирными лавками: непередаваемую атмосферу богемного квартала не в силах испортить даже толпы туристов.

Русской речи в Париже я почти не слышала. Зато китайские любители путешествий активно осваивают город любви.

В Шампань на BlaBlaCar

От Провена до Реймса, одного из самых притягательных городов Шампани, можно добраться из Парижа на скоростном поезде за 45 минут. Когда я озаботилась приобретением билетов, остались три последние билета за 47 евро в одну сторону. Но они мгновенно улетучились, пока моя подруга боролась с сайтом вокзала. Так как Реймс я хотела посетить при любом развитии событий, меня отправили туда на BlaBlaCar.

Маршрут был такой. Сначала я на местном автобусе за 2 евро добралась до какой-то странной остановки, которая находилась в чистом поле. За мной должен был заехать некто Ахмед на серебристом форде. Благо, Ахмед приехал относительно вовремя с еще двумя пассажирами. С ветерком по платным дорогам со скоростью 120-130 километров в час он домчал нас до Реймса. Поездка обошлась в 36 евро. В исторической столице Шампани на осмотр достопримечательностей у меня было всего три часа. Дальше я должна была мчаться к Эмме, которая ждала меня в 3,5 километрах от центра города и обещала за 16 евро добросить до станции, которая расположена в 20 километрах от Провена. Подруга выдала телефон с французской симкой, по которому мне нужно было позвонить, если не удастся уломать Эмму сделать небольшой крюк до Провена.

Реймс сразу меня очаровал. Величественную, я бы даже сказала монументальную красоту города разбавляли разноцветные электрические трамваи, дизайн которых выбирали сами жители Реймса. Переднее стекло напоминает бокал для шампанского, родиной которого считается регион Шампань.

Но настоящий «вынос мозга» со мной приключился у Реймсского собора с его «улыбающимся ангелом», который стал одним из символов города. Во время Первой мировой войны собор был основательно поврежден, особенно пострадали витражи, которые пришлось фактически делать заново. Самые знаменитые три оконных витража сделаны по эскизам Марка Шагала. Готический собор не отпускал меня больше часа, я никак не могла заставить себя переключиться на другие достопримечательности.

У меня оставалось примерно полтора часа, чтобы погулять по Реймсу с его основательной горделивой архитектурой, красивой набережной, огромной королевской площадью, многочисленными соборами. Сейчас в Реймсе идет активная замена коммуникаций, так что небольшие улицы превращены в строительные площадки.

Три часа пронеслись, как один миг, и я выдвинулась к точке отъезда, пользуясь своим любимым приложением, работающим без интернета. Пройдя половину пути, я натолкнулась на непреодолимое препятствие. Огромная территория с парком и расположенным на ней спортивным сооружением была огорожена для проведения строительных работ. Но навигатор упорно вел меня сквозь стройку. Пометавшись в поисках другой дороги по парку, пошла в обход, намотав лишний километр. Так быстро я давно не передвигалась. Но ровно к шести вечера я добежала до Эммы, которая уже сидела в машине, готовая стартануть. Рассматривая самый негативный сценарий поездки, я успокаивала себя тем, что вечером увижу Реймсский собор с подсветкой. Но не удалось.

Эмма оказалась милой девушкой и прекрасным водителем, правда, говорящей только на французском. Зато мы с ней проехали по другой дороге мимо старинных очаровательных средневековых деревушек, расположенных вдали от платных трасс.

Так как она спешила на проходящей поезд, уговорить ее завернуть в Провен мне не удалось. На железнодорожную станцию мы приехали затемно. Признаков жизни на станции не было. В общем, пришлось, как говорится, делать звонок другу.

В мире фахверковых домиков

На фоне тревожного BlaBlaCar автомобильная поездка со знакомым моей подруги, активно изучающим русский язык, в Труа, другую историческую столицу Шампани, была максимально комфортной.

Особое очарование Труа придают, так называемые, фахверковые дома. Их строили на каркасе из деревянных балок, пространство между которыми заполняли смесью глины с сеном, камнями или кирпичом. Фахверковые дома есть в Провене и других городах Франции. Но в Труа их так много, что они создают зрительно подвижное архитектурное пространство города, словно прорывающегося сквозь века.

В Труа из 25 средневековых церквей сохранилось десять. Самая красивая и необычная — церковь Святой Магдалены. Она была построена в XII веке и считается старейшей в Труа. С внешней стороны ее заслоняют окружающие дома. Зато внутри сразу понимаешь, почему она так притягивает туристов. Помимо роскошных витражей сохранился «кружевной» каменный амвон (возвышенная платформа, куда мог подняться только священнослужитель для чтения Священного Писания), который сам по себе представляет отдельное произведение искусства.

Помимо средневековых улочек и величественных соборов в Труа можно встретить и современные, весьма остроумные скульптурные композиции.

В городе есть крупный Технологический университет с просторным кампусом, куда мы ненароком забрели. Французы часто приезжают в Труа, чтобы пройтись по магазинам. Качество шопинга мне оценить не удалось, так как желание увидеть город одержало сокрушительную победу над магазинами. Но подруга вернулась, обремененная несколькими мешками покупок.

На автобусе за пять евро в одну сторону мне удалось из Провена съездить в Монтро-Фот-Йон, небольшой милый город, где соединяются две реки - Сена и Йонна.

Здесь император Наполеон одержал одну из своих последних побед. Главная достопримечательность — собор Nortre-Dame et Saint-Lop, который находится на реставрации. На осмотр города достаточно трех часов, если, конечно, не зависнуть на берегах рек, где любопытные откормленные лебеди буквально преследует редких туристов.

Из бургундских городов мне очень понравился Санс (Sens) с его величественны готическим кафедральным собором, красивой набережной на реке Йонна, милыми улочками и роскошными особняками.

Умение продавать и искусство покупать

Отдельной темой стали поездки по близлежащим деревням, где регулярно проходят, так называемые, броканты, или блошиные рынки.

На одном таком рынке мне удалось побывать. Зрелище очень любопытное. Прежде чем продать дом, французы нередко продают все, что там находится: мебель, посуду, картины, зеркала, одежду, сувениры, украшения и надоевшие безделушки.

На броканте чего только не встретишь: старые журналы, книги, музыкальные инструменты, духи, вазы, древние кофемолки и даже автомобили. Вдоль улицы по обе стороны устраиваются продавцы со своими бывшими в употреблении товарами. Исключение составляют те, кто продает «свежак»: колбасы, устриц, сыры, напитки. Я попала в сезон яблок, так что активно торговали сидром и яблочным соком.

Цены на броканте могут быть как копеечными, так и довольно высокими. Моя подруга ухитрилась купить за один евро восемь довольно симпатичных бокалов под вино. Ее можно понять, учитывая частые набеги гостей. Один мужчина продавал старые, но очень острые ножи по 50 центов на штуку. В другом закутке небрежно лежал старинный портрет неизвестного мужчины, возможно, дальнего родственника продавца. Портрет тоже пытались продать, правда, непонятно, кто позарится на такое сокровище.

Но больше всего меня сразили столы, заваленные посылками из разных стран. Описание содержимого было старательно скрыто черным фломастером. Увидеть можно было только страну, откуда пришел неизвестный товар.

Посылки продавали на вес: за 100 граммов просили 2 евро, за килограмм — 20 евро. Правда, что находится внутри пакета или коробки, можно узнать уже после оплаты покупки. Продавец рассказал о своем оригинальном бизнесе. Он разом закупает у почты до тонны бандеролей и посылок, за которыми никто не явился, а затем ездит по рынкам и торгует. Судя по словам мужчины, дела идут у него неплохо.

Франция в очередной раз поразила меня дружелюбием, улыбками, нескончаемым очарованием небольших ухоженных деревушек и средневековых городов, сочетанием современных ритмов мегаполиса с бескрайними аккуратно обработанными полями, простирающими до линии горизонта.

Я уверена, что путешествия в другие страны — лучшее средство для осознания того, что всех нас объединяет намного больше, чем разделяет.