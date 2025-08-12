12 августа 2025, 18:15
В Петрозаводске заметили необычных бездомных животных
В одном из районов Петрозаводска заметили лошадей
Фото: паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"
Анонимный автор поделился, что заметил в Сулажгоре свободно гуляющих лошадей. Эту фотографию он разместил в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Четыре лошади гуляют по району Петрозаводска без наблюдения. Автор поста предостерег водителей: животные могут резко выбежать на дорогу.
