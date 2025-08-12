Опубликованы кадры с места аварии с двумя погибшими в Карелии

Отечественный автомобиль и «Мазда» столкнулись на трассе «Кола» в Пряжинском районе. В лобовом ДТП выжили не все. Кадры с места столкновения опубликовала дорожная полиция.

О дорожной аварии полиции сообщили 12 августа в 15:29. Пока предварительно установлено, что женщина-водитель автомобиля «Мазда» обгоняла грузовик и врезалась в автомобиль ВАЗ-2106, который двигался навстречу.

В иномарке люди выжили, но пострадали. В лечебное учреждение доставлены женщина-водитель из Москвы, 1975 года рождения, а также одиннадцатилетняя девочка. В автомобиле был еще один пассажир – мужчина, по предварительным данным, он цел и не пострадал.

Погибли водитель и пассажир из автомобиля ВАЗ. «В отечественном автомобиле погибли жители Олонецкого района - двое мужчин: гражданин 1991 г.р. и его старший родственник», - сообщили в Госавтоинспекции Карелии. По факту аварии проводят проверку. Также к проверке подключилась прокуратура. © «Петрозаводск говорит»