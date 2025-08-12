Россиянам объяснили, почему у них болит голова от парфюма

Головная боль после нанесения парфюма связана с его составом. Так как духи состоят из 20 и более душистых веществ, кора головного мозга не успевает анализировать и перегружается, делится "Lenta.ru".

Также усталость и тяжесть после использования парфюма может сигнализировать об аллергии. Чаще всего такую реакцию вызывают сложные соединения, абсолют древесного и дубового мха, изоэвгенол, коричный спирт и циннамал в составе.

Кроме этого, головная боль может быть необычным симптомом мигрени. © «Петрозаводск говорит»