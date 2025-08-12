12 августа 2025, 17:16
Студентка ПетрГУ победила в Международном конкурсе

Институт педагогики и психологии может гордиться студенткой
золотая медаль
Фото: freepik

Ольга Момот, студентка Института педагогики и психологии ПетрГУ, победила в Международном конкурсе научно-исследовательских работ среди молодых ученых "Интеллектуальный вектор". Эту радостную новость сообщила пресс-служба Института. 

Девушка подготовила работу о проектной деятельности на уроках русского языка в начальной школе. В этом ей помогла Анастасия Корнеенко, научный руководитель. 

В конкурсе участвовали авторы научных статей, тезисов, литературных обзоров, курсовых и дипломных работ, научно-исследовательских работ. © «Петрозаводск говорит»

