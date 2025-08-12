Студентка ПетрГУ победила в Международном конкурсе

Ольга Момот, студентка Института педагогики и психологии ПетрГУ, победила в Международном конкурсе научно-исследовательских работ среди молодых ученых "Интеллектуальный вектор". Эту радостную новость сообщила пресс-служба Института.

Девушка подготовила работу о проектной деятельности на уроках русского языка в начальной школе. В этом ей помогла Анастасия Корнеенко, научный руководитель.

В конкурсе участвовали авторы научных статей, тезисов, литературных обзоров, курсовых и дипломных работ, научно-исследовательских работ. © «Петрозаводск говорит»