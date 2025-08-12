Девушка взяла в долг 200 тысяч и потеряла автомобиль

Год назад девушка взяла в долг 200 тысяч и как залог указала автомобиль. В течение четырех месяцев истец не получил деньги обратно, поэтому обратился в суд, который встал на его сторону, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

В январе 2024 года истец и ответчик заключили договор. Девушка обещала вернуть 200 тысяч в течение четырех месяцев, однако не сделала этого. Истец не простил долг и пошел в суд.

Суд постановил, чтобы девушка вернула деньги истцу и оплатила госпошлину за обращение в размере 10 тысяч. Также суд взыщет автомобиль. © «Петрозаводск говорит»