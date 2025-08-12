Парфенчиков обсудил в Москве вопросы развития карельской Арктики

В Москве Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с Заместителем Председателя Правительства России Юрием Трутневым. На встрече обсудили вопросы развития карельской Арктики. Отдельно остановились на проблеме транспортной доступности арктических районов в Карелии.

В условиях севера этот вопрос требует особого внимания. К примеру, доставка спецтехники и материалов для строительства дорог нам обходится намного дороже, чем в средней полосе России. Поэтому предложил рассмотреть внесение изменений в правила предоставления субсидий для арктических территорий. Юрий Петрович наши предложения поддержал. Благодарю!

– отметил Артур Парфенчиков.

На встрече также обсудили вопросы развития судоходной, автомобильной и железнодорожной сети.

Одна из задач, которая стоит перед Карелией, – развитие транспортного узла, объединяющего сеть автомобильных дорог и Беломорско-Балтийский канал, который может стать альтернативным транспортным коридором. Сейчас совместно с федеральным центром этот проект готовим к реализации,

– подчеркнул Глава Карелии.

Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры Арктики сегодня признано приоритетным направлением работы на государственном уровне.