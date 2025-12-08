Суворова: бюджет Карелии направлен на социальную стабильность

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Карелии Лидия Суворова прокомментировала принятый в окончательном чтении закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы.

Этот бюджет – результат нашей совместной работы с Правительством республики в предыдущие периоды, результат работы экономики с учетом санкций и не самых лучших условий. В то же время мы видим, что он направлен, в первую очередь, на обеспечение социальной стабильности»,

— сказала она.

По словам Суворовой, в бюджете заложена поддержка участников специальной военной операции и их семей, меры по укреплению материнства и детства, а также средства на модернизацию социальной и образовательной инфраструктуры.



Особое внимание обращаю на обязательное и неукоснительное выполнение всех взятых социальных обязательств перед жителями»,

- подчеркнула парламентарий.



Напомним, при рассмотрении закона о бюджете республики депутаты поддержали 26 поправок, которые внесли Глава Карелии и представители разных парламентских фракций.