В Медвежьегорске отремонтируют проблемную улицу Северную

Законодательное Собрание Карелии на последнем заседании в окончательном чтении приняло бюджет республики на 2026–2028 годы, включив в него 18,5 млн рублей на ремонт улицы Северной в Медвежьегорске.

В ходе обсуждения закона о бюджете на трехлетний период депутаты поддержали более 20 поправок, одна из которых предусматривает ремонт дороги в Медгоре.

Ранее спикер парламента Элиссан Шандалович провёл встречу с жителями улицы, обеспокоенными состоянием дороги: грузовики с щебнем покрыли её выбоинами и превратили в источник пыли. В обсуждении также участвовали глава района Людмила Журавлёва и председатель окружного Совета Дмитрий Пушкарёв.

По поводу этой дороги неоднократно поступали обращения жителей, проводились совещания с участием Роспотребнадзора. По данной дороге вывозится щебень с завода… Пыль, грязь, всё это летит в дома жителей. Поэтому здесь речь идет не только о ремонте дороги, но и о здоровье граждан»,

— пояснила депутат Галина Алупова.

Напомним, на ремонт дорог в Медвежьегорском и других районах Карелии дополнительно выделено свыше 200 млн рублей.