12 августа 2025, 19:14
Происшествия

Водитель автомобиля-перевертыша не выжил утром в Карелии

Прокуратура проводит проверку по факту аварии в Пудожском районе
авария
фото пресс-службы прокуратуры РК

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 12 августа. В Пудожском районе в аварии рано утром погиб водитель. Прокуратура проводит проверку.

По предварительным данным, 12 августа около 04:35 на 316 километре дороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» водитель автомашины ВАЗ-21140 не справился с управлением. В итоге машина опрокинулась в кювет. Водитель погиб, двух пассажиров доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и даст оценку действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль»,

- сообщили в прокуратура и отметили, что по итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. 

В Пряжинском районе также произошло ДТП со смертельным исходом. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
пудожский район
прокуратура
авария
кювет
водитель
проверка