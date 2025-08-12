Водитель автомобиля-перевертыша не выжил утром в Карелии

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло 12 августа. В Пудожском районе в аварии рано утром погиб водитель. Прокуратура проводит проверку.

По предварительным данным, 12 августа около 04:35 на 316 километре дороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» водитель автомашины ВАЗ-21140 не справился с управлением. В итоге машина опрокинулась в кювет. Водитель погиб, двух пассажиров доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и даст оценку действиям ответственных лиц. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль»,

- сообщили в прокуратура и отметили, что по итогам мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В Пряжинском районе также произошло ДТП со смертельным исходом. © «Петрозаводск говорит»