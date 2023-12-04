Утвержден список опорных пунктов Арктики, Карелия в нем есть

Правительство России включило в список опорных пунктов Арктики 16 агломераций в девяти регионах, относящихся к арктической зоне. Эти опорные пункты станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов.

Например, в составе Мурманской агломерации опорными пунктами стали Мурманск и Североморск, Кольский муниципальный район. В составе Архангельской агломерации – Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. В перечне есть и Кемско-Беломорская агломерация, в составе которой Кемский и Беломорский районы. Также в число опорных пунктов вошли Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Воркута, Норильск, Диксон, Певек и Анадырь.

«В тех населенных пунктах, которые находятся вблизи месторождений полезных ископаемых, будут развивать минерально-сырьевые центры, обеспечивающие развитие металлургической промышленности. На других территориях сконцентрируются на реализации приоритетных инвестпроектов, например, создании логистических центров»,

- сообщается в телеграм-канале правительства.

Для агломераций утвердят долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития. // фото «Петрозаводск говорит»