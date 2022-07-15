Утечка данных миллионов клиентов произошла в СДЭК

Эксперты сообщили о новой утечке данных в СДЭК. Информация коснулась 25 млн пользователей и 30 тысяч контрагентов, передает РБК.

У российского оператора экспресс-доставки документов и грузов СДЭК произошла новая утечка данных пользователей. Как уточняет издание, информация была объединена в три файла. Первый содержал более 160 млн записей с данными клиентов. Второй файл включал более 30 млн строк с информацией о физических и юридических лицах. В третьем содержалось более 90 млн строк с телефонами и трек-номерами.

PR-директор СДЭК Анна Иоспа от комментариев отказалась, сообщив только, что сейчас проводится внутреннее расследование, выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце февраля СМИ сообщали о другой утечке компании, которая содержала файл с 466 млн строк с ID и телефонами и еще один с 822 млн строк с ID, Ф.И.О. и адресами электронной почты. Тогда в СДЭК официально подтвердили факт, но с оговоркой, что в базе не было номеров документов и иной важной персональной информации. Фото: cdek1.ru.