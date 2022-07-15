В Прионежском районе на берегу Онежского озера сгорел рыбацкий домик. Происшествие произошло в двух километрах от острова Шадгуба ночью. Так, как пожарная охрана на место не вызывалась, то деревянное строение выгорело полностью, сообщили в МЧС.

«По какой причине произошел пожар, сейчас выясняют специалисты. Пока удалось установить только время пожара – он произошел около часа ночи. Проводится проверка»,

- рассказали пожарные.

О погибших и пострадавших не сообщается. Фото: unsplash.