Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Северном Приладожье

Кроссовер «Хендай» и легковой автомобиль «Киа» столкнулись сегодня на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе.

Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП в сообществе «ЛахденпохьЯ-Навсегда!». На месте аварии работали пожарные.

По информации паблика, дорожное происшествие произошло за отвороткой на поселок Элисенваара. Женщина в белой «Киа» зажало ноги. Других подробностей пока нет. (фото «ЛахденпохьЯ-Навсегда!»)