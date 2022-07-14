14 июля 2022, 20:47
Происшествия

Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Северном Приладожье

Легковой автомобиль и кроссовер столкнулись сегодня днем на трассе «Сортавала»

Кроссовер «Хендай» и легковой автомобиль «Киа» столкнулись сегодня на трассе «Сортавала» в Лахденпохском районе.

Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП в сообществе «ЛахденпохьЯ-Навсегда!». На месте аварии работали пожарные.

По информации паблика, дорожное происшествие произошло за отвороткой на поселок Элисенваара. Женщина в белой «Киа» зажало ноги. Других подробностей пока нет. (фото «ЛахденпохьЯ-Навсегда!»)

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новости Карелии
Лахденпохский район