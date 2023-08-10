Ушел из жизни известный карельский журналист Ефим Овчинников

10 августа стало известно о смерти нашего коллеги Ефима Овчинникова. Карельская журналистика понесла большую утрату – это был один из самых ярких и талантливых корреспондентов, автор многих телевизионных проектов. Ефиму было 45 лет.

В журналистике Ефим Овчинников с 1998 года. В разное время работал в газете «Петрозаводск», на «Радио России – Карелия», телеканале «Ника Плюс», сотрудничал с «Нашим радио» в Петрозаводске. На «Нике» раскрылся его телевизионный талант: Ефим, как никто другой, мог сделать и отличный сюжет, и прекрасную передачу с неповторимым, только ему присущим юмором. Всегда откликался на просьбы о помощи телезрителей – ехал разбираться с коммунальными проблемами, чиновничьей бюрократией и волокитой.

Сразу несколько проектов Ефим Овчинников вел, работая в телекомпании «ТНТ-Онего». Это были общественно-политические программы, блоги о путешествиях, кулинарные передачи. В последние годы работал на телеканале «Сампо ТВ 360». Вел авторскую программу «Самое время с Ефимом Овчинниковым». Она рассказывала о самых значимых событиях в жизни республики и Петрозаводска, показывала то, что нередко остается за кадром. В соавторстве с коллегами Никитой Власовым и Татьяной Лапиной выпускал проект «Трое в тачке, не считая собачки». Это очерки о Карелии, отдаленных ее уголках, уникальных людях.

Ефим Овчинников - лауреат и призер российских телевизионных конкурсов. Среди них ТЭФИ-регион, «Сезам», «Золотая каска», многочисленные конкурсы Союза журналистов России и Карелии.

Очень одаренный, светлый, добрый человек. Таким навсегда запомнят Ефима Овчинникова зрители. Таким его будут вспоминать коллеги-журналисты.

Редакция сайта «Петрозаводск говорит» приносит соболезнования родным и близким Ефима Овчинникова. // фото: из личного архива Ефима Овчинникова