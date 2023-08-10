10 августа 2023, 10:36
Происшествия

Двое пострадали в дорожных авариях в Карелии

В Прионежье и Пряжинском районе пострадали пассажиры мотоцикла и автомобиля ВАЗ

Утром в минувшую среду вблизи деревни Косалма Прионежского района автомобиль «Жигули» оказался за пределами проезжей части. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, травмы получил 41-летний пассажир.

Еще одна дорожная авария случилась в этот день около Пряжи: разбился мотоцикл BMW. Водитель из Ярославской области съехал в кювет.

В результате инцидента травмы получила 25-летняя девушка-пассажир. Ее госпитализировали. // фото пресс-службы Госавтоинспекции РК

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Пряжа