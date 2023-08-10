Мошенники убедили двух жительниц Карелии отдать им деньги

Мошенники не стали придумывать новую уловку для отъема денег у молодой и пожилой костомукшанок. Звонившие представлялись работниками крупного банка и говорили в одном случае о попытке неизвестных оформить кредит, в другом – о несанкционированном списании.

Аферисты убедили 21-летнюю костомукшанку перевести 89 тысяч рублей на счет в Озон-банке, деньги попали злоумышленникам.

72-летнюю старушку убедили дистанционно оформить кредит, рассказали в прокуратуре Костомукши. В итоге 368 тысяч рублей достались жуликам. Потерпевшая живет в доме, в котором расположен офис банка, от имени которого с ней общались неизвестные. Но женщина не обратилась за консультацией в кредитную организацию, а слепо поверила звонившим.

Потерпевшие знали о подобных схемах обмана, но это не уберегло их. В полиции возбудили уголовные дела о хищениях.

С начала года в Костомукше от действий мошенников пострадали более 80 человек, аферисты завладели более 17 млн рублей.