Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса

Банк подвел результаты работы за первое полугодие 2026 года: объемы выросли более чем на 13%

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За январь - июнь 2026 года объемы кредитования выросли на 13,3% относительно прошлого года - до 14,7 млрд рублей. Работающий кредитный портфель при этом увеличился более чем на 21% и достиг 32,2 млрд рублей.

Положительную динамику показало и гарантийное направление: выдачи гарантий выросли на 29% по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года и составили 61,9 млрд рублей. Гарантийный портфель с учетом онлайн-гарантий увеличился на 27% - до 86,2 млрд рублей. Депозитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса вырос на 10,8% - до 66 млрд рублей.

Сегодня линейка Уралсиба охватывает практически все потребности бизнеса в банковских гарантиях. Так, участники госзаказа могут установить лимит гарантий до 200 млн рублей сроком до 10 лет по упрощенной технологии и без залога. Это позволяет в дальнейшем получать в течение дня любые виды гарантий в рамках данного лимита - по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 185-ФЗ.

В 2026 году банк продолжил развивать кредитные продукты. Для новых и действующих клиентов запущены предодобренные кредиты на оборотные цели и рефинансирование кредитов других банков - до 50 млн рублей без залогового обеспечения. Кроме того, Уралсиб возобновил финансирование по сниженным ставкам (не выше КС+3%) в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства - компаниям, соответствующим условиям программы, доступны суммы до 500 млн рублей.

В банке представлены решения на любой запрос: экспресс-продукты, ломбардные кредиты, овердрафты, оборотные и инвестиционные продукты. Уралсиб придерживается индивидуального подхода, формируя гибкие условия для каждого клиента.

Узнать подробнее о продуктах и услугах для малого бизнеса можно по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка «Уралсиб Бизнес Онлайн» или в офисах банка, обслуживающих бизнес-клиентов.

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