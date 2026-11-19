Драйвером роста стали собственные программы банка

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Банк Уралсиб увеличил размер ипотечного портфеля до 165,3 млрд рублей на 01.11.2026 года – в 1,1 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 10 месяцев 2026 года вырос до 33,5 млрд рублей.

Основной вклад в динамику внесли собственные программы банка: их объем за январь–октябрь увеличился на четверть к сопоставимому периоду прошлого года и достиг 24,3 млрд рублей Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – один из ведущих российских банков, предлагающий розничным и корпоративным клиентам широкий набор банковских продуктов и услуг. Ключевые направления работы – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банк имеет рейтинг «А» (RU) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), «А+» от Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») и «ruА» от Агентства «Эксперт РА».

Региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг охватывает 8 федеральных округов и 52 региона: по состоянию на 1 ноября 2026 года она включает 190 точек продаж и 1089 банкоматов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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