Теперь открыть счет, заказать карту или подключить эквайринг можно и там, где отделений банка нет — документы оформит курьер

Фото: Сгенерировано ИИ/MaxGpt

Банк Уралсиб расширил географию курьерской службы*: она дает малому и среднему бизнесу возможность открывать расчетные счета и получать обслуживание дистанционно — в том числе там, где у банка нет своих отделений. Сейчас дистанционные сервисы Уралсиба работают в 1700 населенных пунктах. Их жителям доступны открытие счета, оформление бизнес-карты — виртуальной или с доставкой курьером, запуск зарплатного проекта и подключение торгового эквайринга**.

Оформление документов берут на себя сотрудники курьерской службы: они приезжают в удобное для клиента время и место. Дальше повседневные операции удобно проводить в интернет-банке или мобильном приложении «Уралсиб Бизнес Онлайн» — функциональных и защищенных.

Оставить заявку на дистанционное открытие расчетного счета и оформление продуктов банка можно здесь. Подробнее о дистанционном обслуживании малого и среднего бизнеса расскажут в Центре дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб по телефону 8-800-700-77-16.

*Услуга оказывается с участием партнера ООО «ФИНДОСТАВКА».

** Подробнее о доступных услугах при дистанционном обслуживании в конкретном населенном пункте можно узнать по телефону контакт-центра для бизнеса 8-800-700-77-16.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. Erid 2SDnjefVCf6