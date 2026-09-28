Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Изменения затронули почти всю продуктовую линейку - от краткосрочных до долгосрочных программ

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Банк Уралсиб пересмотрел ставки по рублевым срочным вкладам. Изменения коснулись «Дохода» (91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней), «Комфорт Плюс» (91, 181 и 367 дней), «Ключевого плюс» (все сроки), а также вкладов «Динамичный», «Выгодный», «Выгодный Про» и «Доход Плюс».

Вклад «Доход» предназначен для новых клиентов-физлиц*. Доходность по нему теперь составляет 8,93–14,30% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимум при открытии онлайн — 50 тыс. рублей, в офисе — 100 тыс. рублей, максимум — 1 млрд рублей. Сроки — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

«Доход Плюс» рассчитан на новых клиентов-физлиц: от 2,5 до 7 млн рублей, срок — 181 день, ставка — 14,50–15,00% годовых в зависимости от пакета услуг. Открывается в офисе или в «Уралсиб Онлайн», проценты выплачиваются в конце срока. Пополнение, частичное расходование и пролонгация не предусмотрены.

«Ключевой плюс» привязан к ключевой ставке ЦБ РФ: при её текущем уровне доходность — 13,20–14,88% годовых. Сумма — от 500 тыс. до 1 млрд рублей, сроки — 91, 181 и 367 дней.

«Комфорт плюс» тоже зависит от ключевой ставки, а также от пакета услуг, суммы и срока. С учётом капитализации доходность — 13,10–16,84% годовых. Открывается в рамках пакетов «Премиум» и «Private Banking» на сумму от 2 млн до 500 млн рублей, сроки — 91, 181, 367, 732 и 1100 дней. Пополнение и расходование возможны (взносы — весь срок, кроме последних 30 дней), пролонгация не предусмотрена.

«Выгодный» дает выбор автоматической пролонгации. Ставка — 13,30–13,50% годовых в зависимости от суммы. Минимум онлайн — 50 тыс. рублей, в офисе — 100 тыс. рублей, максимум — 1 399 999,99 рублей. Срок — 91 день, проценты — в конце срока, пополнение и расходование не предусмотрены.

«Динамичный» — вклад с дифференцированной ставкой на 181 день: периоды 1–60, 61–120 и 121–181 день со ставками 20,00%, 11,50% и 9,70% годовых соответственно. Сумма — от 50 тыс. до 10 млн рублей, проценты — в конце срока, пополнение и расходование не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Новый клиент:

физическое лицо, которое никогда не открывало счет в Банке, либо у которого есть счет в Банке, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, либо

физическое лицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней включительно (2 года) до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета.

Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Премиум Старт» / «Премиум».

**Средняя ставка по вкладу – 13,71% годовых.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111. ERID 2SDnjd16NNF