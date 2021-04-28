Банк «Уралсиб» показал высокую устойчивость в период пандемии

Год назад, с началом активного распространения коронавирусной инфекции в России и последовавшим введением ограничительных мер, сложно было представить какие испытания будут ждать мировую экономику. Российская банковская система не стала исключением. Однако, банки оказались готовы выстоять перед резкими изменениями – запасов ликвидности и капитала у финансовых организаций в коронакризис оказалось больше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

Весной 2020 года необходимо было быстро перестраивать бизнес-процессы с учетом изменившейся реальности и введения карантинных мер. Банком Уралсиб был разработан пакет мер поддержки клиентов, включавший, в том числе, и кредитные каникулы, и собственные программы рефинансирования банка.

«Прошедший год очередной раз подтвердил тезис о том, что лучший способ сохранить от обесценения свои личные активы в кризисные периоды, как это ни странно звучит – иметь рублевый кредит. Все физические лица, которые имеют задолженность по ипотечным кредитам, автокредитам или кредитам наличными, не беспокоились в прошлом году о динамике курса валют, об изменениях цен на недвижимость, на автомобили и другие товары, ведь стоимость тех личных активов, которые они ранее приобрели в кредит, росла, а сумма платежа для них в рублях остаётся неизменной»

- делится Николай Макаров, территориальный директор, управляющий операционным офисом «Петрозаводский» банка Уралсиб.

Что касается потребительского кредитования, то в Уралсиб отмечали его волнообразное движение – в самом начале карантинных мер был всплеск заявок на кредит наличными. В банке это объясняют желанием людей взять «впрок», ведь первые недели карантина сопровождали страх перед неизведанным. Однако, с ростом спроса объем выдач не рос. В непростой экономической ситуации, когда доходы части граждан оказались под угрозой, банки были вынуждены ужесточать свои требования к заемщикам.

Однако, как отмечают финансисты, паника довольно быстро улеглась и кредитование постепенно стало возвращаться в привычное русло. Небывалый рост в 2020-м «карантинном» году показало ипотечное кредитования. Это обусловлено двумя факторами – общим снижение ставок и стартовавшей в апреле прошлого года программой государственной поддержки ипотечного кредитования, которая позволила многим людям обрести собственное жилье на комфортных условиях.

«Запуск программ поддержки физических лиц в виде "ипотечных каникул" позволил заемщикам, у которых произошло временное снижение доходов, сохранить безупречную кредитную историю и продолжить корректно обслуживать долг. Что касается общего снижения ставок, то Уралсиб снижал ставки по ипотечным кредитам и в прошлом, и в этом году – так, с 1 апреля банком была снижена ставка по ипотеке с господдержкой»

- заключает Николай Макаров.

Доступность кредитов на жилье дала свои результаты. Уралсиб в целом по стране в 2020 году увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,3 раза по сравнению с 2019 годом, ипотечный портфель составил почти 90 млрд руб.

В числе других банковских продуктов, спрос на которые вырос в коронавирусный год, банкиры отмечают продукты для размещения свободных денежных средств. В банке Уралсиб таким продуктом стала флагманская дебетовая карта «Прибыль», совместившая в себе две востребованных «карточных» опции – кешбэк до 3% за любые покупки и процент на среднесуточный остаток по счету в размере 5,25%*.

«Карта «Прибыль» совместила в себе то, что хочет получить каждый клиент - максимальную простоту и удобство использования, а также максимальную доходность от денежных средств на карте. Также все больше клиентов обращают внимание на инвестиционные продукты. Кто-то начинает с открытия индивидуального инвестиционного счета и, помимо инвестиционного дохода, получает налоговый вычет от суммы инвестирования, кто-то выбирает варианты инвестиционного страхования жизни, где дополнительно получает и страховую защиту»

- рассказал Николай Макаров.

Помимо традиционных банковских продуктов, в 2020 году существенно вырос спрос на накопительное страхование жизни. Популярность данного финансового инструмента обусловлена тем, что он позволяет сглаживать негативное влияние проблем со здоровьем на планирование личных финансов.

«НСЖ является тем продуктом, который помогает клиентам в сохранении и накоплении средств. Также это хороший способ накопления для клиентов, которые тратят все заработанные деньги здесь и сейчас, для людей склонных к постоянным неконтролируемым эмоциональным покупкам»

- делится Николай Макаров.

Что касается потребительского кредитования, то в Уралсибе были доступны как кредитные каникулы, так и собственные программы рефинансирования банка. Как отмечают в финансовой организации, спрос на потребительские кредиты практически не падал даже во время прошлогоднего весеннего «карантина», а после частичного снятия ограничительных мер начал расти. Это обусловлено тем, что сами кредиты становятся доступнее. Купить новую технику и мебель можно сразу, не откладывая скрупулёзно с каждой зарплаты, а выплачивать комфортные суммы в течение удобного для себя срока. В банке Уралсиб отмечают, что в 2020 году было некоторое снижение объема выдач кредитов. Это связано, в первую очередь с тем, что снизилось число клиентов, попадающих под требования банка. Ряд отраслей пострадало значительнее других, и это значит, что доходы всех занятых в них сотрудников могут измениться. Банки должны это учитывать при принятии решения о выдаче кредита.

Банковская деятельность в 2020 году хоть и претерпела изменения, но революции не случилось. Часть сервисов и платежей, ушедших в онлайн, так там и останутся. При этом, банк – это все таки разговор о личных финансах, который многие предпочитают вести лицом к лицу, и поэтому живое общение будет продолжать оставаться востребованным.

*Карта «Прибыль». Обслуживание карты «Прибыль» (Карта) — 0 руб./мес. при покупках на сумму более 1 тыс. руб./мес. (некот. безнал. операции не учит., список операций на uralsib.ru) или мин. ежемесячном балансе ден. средств (далее — ДС) на картсчете (далее — БС) от 5 тыс. руб., в иных случаях обслуживание — 49 руб./мес. За осуществление покупок в течение первого календарного месяца после регистрации клиента в Программе Уралсиб Бонус клиенту начисляется 1 балл за 50 потраченных руб. Начиная со второго месяца, баллы начисляются при уровне ежемесячных покупок по всем Картам клиента от 10 000 руб. (некот. безнал. операции при начислении баллов не учит., список операций на uralsib.ru и bonus.uralsib.ru), но не более 4 тыс. баллов/мес., в иных случаях баллы не начисляются. Баллы можно обменять на ден. сертификаты с номиналом, предусматривающие кешбэк в размере 1% или 3% от суммы транзакций. Кешбэк — возврат части ДС на картсчет за осуществление покупок по Карте. После выбора сертификата, сумма в размере номинала выбранного ден. сертификата перечисляется на картсчет. Также клиент может обменивать баллы на ж/д и авиабилеты, бронирование отелей и прокат автомобилей в разделе «Путешествия за бонусы», сертификаты партнеров Банка и/или пожертвования в пользу благотворительных организаций. Список партнеров Банка на сайте bonus.uralsib.ru. Ежемесячно на ежедневный факт. остаток ДС на картсчете на сумму БС до 2 млн руб. вкл. начисляются 5,25% годовых при ежемесячных покупках по Карте от 10 тыс. руб. вкл. (некот. безнал. операции не учит., список операций uralsib.ru), при ежемесячных покупках до 10 тыс. руб начисляется 0,25% годовых; при превышении БС ДС на картсчете проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия Карты — 3 г. Комиссии: перевыпуск с прежним сроком действия — 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее — БТ) др. банков — 50 руб.; запрос об остатке ДС через БТ др. банков — 30 руб. Услуга «SMS-сервис» - 59 руб.\мес., первые 2 месяца не взимается. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней — 199 руб., от 730 дней (включительно) — 250 руб.; выдача наличных (далее — ВН) в пунктах ВН (далее — ПВН) — 0,7% от суммы операции (далее — СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. — 99 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ — 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься доп. комиссия др. банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) — 1% от СО, от 1 до 3 млн руб. — 5%, от 3 млн руб. — 10%; зачисление на счет ДС через БТ и платежный терминал (далее — БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее — перечень) — 0,5% от СО; безнал. перевод ДС (далее — БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с Карты на карты Банка и банков по перечню — 1% от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карты др. банков — 1% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в интернет-каналах Банка с Карты на карты др. банков — 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; пользование ДС, состав. тех. задолженность (далее — ТЗ), в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых — двойная ключевая ставка ЦБ РФ.

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