19 ноября 2020, 14:59
Управляющий Отделением ПФР по Карелии примет граждан по видеосвязи
В период пандемии личный прием жителей республики по пенсионным вопросам не осуществляется
Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Отделение Пенсионного фонда России по РК временно прекратило выездные консультирования граждан в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ПФР подчеркнули, что при необходимости жители Карелии могут записаться на личный прием к управляющему Отделением Юлии Ермаковой. Прием будет проходить в формате видеосвязи.
По графику управляющий проводит подобные мероприятия каждый второй вторник месяца с 15 до 16 часов. Записаться на прием можно в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства.