19 ноября 2020, 14:59
Общество

Управляющий Отделением ПФР по Карелии примет граждан по видеосвязи

В период пандемии личный прием жителей республики по пенсионным вопросам не осуществляется

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Отделение Пенсионного фонда России по РК временно прекратило выездные консультирования граждан в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ПФР подчеркнули, что при необходимости жители Карелии могут записаться на личный прием к управляющему Отделением Юлии Ермаковой. Прием будет проходить в формате видеосвязи.

По графику управляющий проводит подобные мероприятия каждый второй вторник месяца с 15 до 16 часов. Записаться на прием можно в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства.

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Метки: 
пенсионный фонд
ПФР
Юлия Ермакова
прием граждан
видеосвязь
новости Карелии