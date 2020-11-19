Управляющий Отделением ПФР по Карелии примет граждан по видеосвязи

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Отделение Пенсионного фонда России по РК временно прекратило выездные консультирования граждан в районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ПФР подчеркнули, что при необходимости жители Карелии могут записаться на личный прием к управляющему Отделением Юлии Ермаковой. Прием будет проходить в формате видеосвязи.

По графику управляющий проводит подобные мероприятия каждый второй вторник месяца с 15 до 16 часов. Записаться на прием можно в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства.