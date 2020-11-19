Отель «Карелия» попал в Книгу рекордов Гиннеса

Бизнес-отель «Карелия», 16-этажный гостиничный комплекс в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга попало в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает РБК



«Фишка» в том, что здание выглядит как трехмерный чемодан. Его разрисовали местные художники по заказу администрации гостиницы. Площадь рисунка составляет более 15 тыс. кв. м. На покраску фасада ушло около 10 тыс. литров краски. В декабре 2012 года арт-объект получил название «Дом-чемодан» и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая трехмерная картина в мире.

Кроме «Дома-чемодана» рекордсменами являются еще несколько российских зданий.

«Москва-Сити» (Москва)

Башни «Москва-Сити» имеют целый ряд рекордов. Так, в 2015 году «Башня Федерация» получила статус самого высокого здания в Европе. На 89-м этаже «Башни Федерация. Восток» расположена самая высокая смотровая площадка в Европе — Panorama 360. Часы на башне «Запад» попали в Книгу Гиннесса как самые высотные часы в мире. Они размещены на высоте 229 м над уровнем земли.

«Лахта Центр» (Санкт-Петербург)

В 2015 году петербургский небоскреб «Лахта Центр» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал держателем мирового рекорда на самую объемную непрерывную заливку бетона — 19 624 кубометра за 49 часов — еще на первом этапе строительства. С 2016 года небоскреб является самым северным в мире, а с 2017 года — самым высоким зданием России и Европы.

Московский государственный университет (Москва)

В 2016 году благодаря ежегодному фестивалю «Круг света» здание МГУ занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная видеопроекция. Ее площадь составила 2,5 тыс. кв. м. За счет компьютерных технологий высотку МГУ превращали в Кремль, Биг-Бен, Эйфелеву башню и другие знаменитые здания.

Храм Андрея Первозванного в Приозерском районе (Ленинградская область)

Храм занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире церковь, построенная на крошечном острове, фундаментом которой служит монолитная скала, выступающая из воды. Площадь островка составляет всего 100 кв м. Храм был построен по древним канонам в форме восьмерки, а основным примером для архитектурного решения стала старейшая церковь Вознесения в Коломенском. К берегу от храма ходит паром. Церковь действующая, службы проходят по расписанию.

Фото с сайта РБК