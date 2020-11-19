Леонида Белугу отпустили из СИЗО

Известного в Карелии предпринимателя Леонида Белугу сегодня, 19 ноября, отпустили из следственного изолятора, сообщает паблик «ТНТ Онего».

«Известный в Карелии предприниматель, основатель и владелец торгового холдинга «Лотос» Леонид Белуга освобожден из следственного изолятора Следственного Комитета Карелии»,

- сказано в сообщении.

Бизнесмен был задержан 17 ноября в Петрозаводске. Супруга предпринимателя подтверждала факт задержания, но не знала причину. Впоследствии в СМИ появилось предположение, основанное на информации из источника в правоохранительных органах, что бизнесмена задержали по подозрению в даче взятки. Тем не менее, официальных сообщений ни от МВД, ни от Следкома не последовало.