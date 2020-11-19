В Петрозаводске за один день выявили трех нарушителей масочного режима

Магазины в Петрозаводске продолжают проверять на соблюдение коронавирусных правил. При чем контролю подвергаются не только продавцы и сотрудники торговых точек, но и посетители.

Так, 18 ноября сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения проверили девять объектов в торговых центрах «Лотос-Плаза» и «Тетрис». Ни в одном магазине нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба правительства республики.

Однако были выявлены нарушители масочного режима. Так, были зафиксированы три случая нахождения граждан в общественных местах без масок. В отношении нарушителей составили три протокола в рамках статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях. (фото rostof.ru)