Выходец из Карелии стал новым начальником новгородской Росгвардии

Полковник полиции Сергей Исаков стал новым начальником Управления Росгвардии по Новгородской области, сообщает портал Колмово.ру



В среду, 18 ноября, он встретился с губернатором Андреем Никитиным. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия, губернатор отметил высокий уровень профессионализма личного состава новгородской Росгвардии и поблагодарил за содействие.

Сергей Исаков родился в Карелии в 1974 году, в 2002 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Службу в органах внутренних дел начал в 1994 году, с 2005 по 2016 год занимал руководящие должности в подразделениях МВД Карелии. С 2016 года он находился на руководящих должностях в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Карелия.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Новгородской области с сайта kolmovo.ru