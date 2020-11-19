Военные опровергли попытки скрыть вспышку Covid-19 в кадетском училище

Западный военный округ опубликовал официальный комментарий после заявлений детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева о попытках военных скрыть крупную вспышку коронавируса в Президентском кадетском училище в Петрозаводске. Напомним, уполномоченный по правам ребенка накануне заявил, что о ситуации в училище, в котором коронавирусом заболели 175 воспитанников, никто ничего не знал, информация о заражении детей скрывалась.

В Западном военном округе отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Благодаря оперативно принятым командованием Западного военного округа и руководством училища мерам удалось не только обнаружить, но и предотвратить распространение заболевания среди кадетов и преподавателей. О ситуации были проинформированы все федеральные и республиканские органы власти, военное управление, медицинские и надзорные организации, занимающиеся противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Особое внимание руководством училища было уделено информированию и взаимодействию с родителями воспитанников, до которых сразу доводилась объективная информация об обстановке и принимаемых мерах по лечению и скорейшему выздоровлению кадетов,

- заявили военные.

Как отметили в ЗВО, эпидемиологическая ситуация в училище находится под контролем. На изоляции остаются пять кадетов с подтвержденным ранее диагнозом. Они чувствуют себя удовлетворительно. Повторное тестирование подтвердило отсутствие инфекции.

В училище регулярно проходит дезинфекция и санитарная обработка помещений. Все работники и воспитанники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Фото the-scientist.com