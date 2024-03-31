Уполномоченный по правам человека в Карелии расскажет о своей работе

1 апреля в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, на котором выступит уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко. Она расскажет о своей деятельности по обращениям горожан в 2023 году.

Планерное совещание начнется в 10.00, будет вестись прямая трансляция.

Напомним, согласно регламенту на планерное совещание отведен один час. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. Вопросы, которые требуют дополнительной проработки, ставятся на контроль и, в случае необходимости, выносятся на обсуждение на следующие совещания. Присутствующие на планерке лица могут предоставлять справки и информацию по темам обсуждения, задавать соответствующие вопросы докладчикам и содокладчикам. Администрация Петрозаводска просит горожан не опаздывать. Лица, пришедшие после начала открытого планерного совещания, допущены не будут.