Упавший груз задел автобус в Петрозаводске

Водители сообщили в соцсети о дорожном происшествии в Пятом поселке. На проезжей части разбросаны гранитные блоки, рядом стоит пустой автобус.

Дорожный инцидент произошел на повороте в районе улицы Пограничная.

«Задело автобус, виновник уехал, с кузова, по ходу, вылетели гранитные блоки и разбились», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях поправили автора сообщения, что виновник не уехал, а остановился дальше на Пограничной улице.