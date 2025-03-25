25 марта 2025, 11:25
Происшествия

Упавший груз задел автобус в Петрозаводске

Водителей предупредили об аварии в Пятом поселке
авария
фото vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_3078867

Водители сообщили в соцсети о дорожном происшествии в Пятом поселке. На проезжей части разбросаны гранитные блоки, рядом стоит пустой автобус.

Дорожный инцидент произошел на повороте в районе улицы Пограничная.

«Задело автобус, виновник уехал, с кузова, по ходу, вылетели гранитные блоки и разбились», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях поправили автора сообщения, что виновник не уехал, а остановился дальше на Пограничной улице.

Обсудить
Метки: 
авария
автобус
новости петрозаводска