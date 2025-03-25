25 марта 2025, 11:25
Упавший груз задел автобус в Петрозаводске
Водителей предупредили об аварии в Пятом поселке
фото vk.com/dtpptz?w=wall-35834663_3078867
Водители сообщили в соцсети о дорожном происшествии в Пятом поселке. На проезжей части разбросаны гранитные блоки, рядом стоит пустой автобус.
Дорожный инцидент произошел на повороте в районе улицы Пограничная.
«Задело автобус, виновник уехал, с кузова, по ходу, вылетели гранитные блоки и разбились», - написали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
В комментариях поправили автора сообщения, что виновник не уехал, а остановился дальше на Пограничной улице.