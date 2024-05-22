Упаковку из-под молочных продуктов и соков в Карелии будут спасать
Использованную упаковку из-под соков и молочных продуктов можно будет сдать в Петрозаводске и Кондопоге 25 мая. Сбор проведут участники проекта «Спасем ТетраПак, отвезем его в Питер».
- В этот раз собираем не только тетрапак, но и мягкий (не фольгированный) ПП/РР/5,
– рассказали волонтеры.
Сдать тетрапак можно будет в разных точках Петрозаводска и в Кондопоге. Точные адреса опубликованы в группе проекта ВКонтакте.
Тетрапак относится к «сложным видам упаковки, он состоит из нескольких слоев разных материалов — бумаги, полиэтилена и алюминия. Их нужно разделить и переработать порознь. Готовых взяться за это заводов в России немного.
Волонтеры собирают упаковку раз в месяц, транспортная компания ПЭК вывозит ее в Санкт-Петербург. Откуда тетрапак отправляют в Тамбов на переработку.
Присоединиться к проекту просто – надо собирать коробки, разрезать их, мыть и сушить. // фото: «Спасём Тетрапак, отвезём в Питер»/ВКонтакте