На средства из бюджета Карелии закупили лакомство для медведей

Порядка 20 тонн кукурузы, соли и овса закупили на деньги из республиканского бюджета для лесных зверей. Об этом рассказали в Минприроды Карелии.

Угощение для медведей, лосей и кабанов разложат в лесах, чтобы подкормить зверей. Кукурузу, овес и соль распределят государственные охотинспекторы на местах.

Это сделают также для того, чтобы звери не выходили в населенные пункты к людям в поисках пищи. // фото: freepik.com