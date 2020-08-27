Уникальное оборудование поступило в Республиканский онкодиспансер

Оборудование закуплено по нацпроекту «Здравоохранение», а большая часть новой медицинской техники, уже введена в эксплуатацию, сообщает минздрав Карелии

Два высокотехнологичных микроскопа и сканер микропрепаратов позволяют специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например, в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза.

Как рассказал заведующий патологоанатомическим отделением Антон Тумашевич, первая такая консультация уже состоялась. Карельские специалисты, столкнувшись со сложным случаем диагностики саркомы, направили изображение препарата в лабораторию одной из центральных баз федерального уровня, где коллеги подтвердили диагноз, что позволило своевременно определить тактику лечения пациента.

Сканер имеет высокую производительность, одновременно обрабатывает до 60 изображений, это дает возможность устанавливать диагноз в кратчайшие сроки.

