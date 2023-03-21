«Умный блогер» из Петрозаводска утаила 120 миллионов рублей налогов

28-летнюю звезду соцсетей Александру Митрошину подозревают в уклонении от уплаты налогов на 120 миллионов рублей. Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении блогера.

Девушка родилась в 1994 году в Петрозаводске, прожила шесть лет, затем ее семья переехала в Москву. Она окончила журфак МГУ, училась в магистратуре в Высшей школе экономики. Девушка ведет каналы в соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, выпустила авторские курсы и тренинги о фитнесе, питании и раскрутке соцсетей. В 2019 году выпустила книгу о продвижении личных блогов.

По информации газеты «Коммерсантъ», в июле 2019 года девушка прославилась после того, как организовала флешмоб с требованием криминализировать домашнее насилие. В 2020 году в рейтинге исследовательского холдинга «Ромир» по доверию аудитории к интернет-деятелям занимала шестое место. В 2022 год попала в шорт-лист премии «30 до 30» издания Forbes в категории «новые медиа». В конце марта прошлого года переехала в Дубай.

Московские следователи считают, что блогер с октября 2020 по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих образовательных курсов в существенно большем размере, чем допустимый лимит. Следователи считают, что Митрошина, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП.

Задолженность блогера перед государством превысила 120 миллионов рублей. Следователи провели обыски по месту регистрации Митрошиной и иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению. // фото со страницы Александры Митрошиной ВК