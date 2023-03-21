Мужчина в Карелии угнал машину работодателя и опрокинул ее в кювет

Автомобилист в Беломорском районе вечером поставил машину на стоянку рядом с местом своей работы. Когда он вернулся, то обнаружил автомобиль в кювете, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили, что к угону причастен 25-летний пудожанин, работник вахты. У мужчины ранее уже были проблемы с законом. Он признался, что хотел доехать до магазина.

И не нашел ничего лучше, чем воспользовался машиной работодателя. Ключи нашел в замке зажигания, сел за руль, однако через несколько метров потерял управление. Неудачливый угонщик бросил автомобиль и возвратился на базу. Возбуждено уголовное дело. //фото: freepik.com