Петрозаводчанин победил в международном турнире по спортивной борьбе

Воспитанник СШОР №5 Петрозаводска стал лучшим на 22-м международном турнире по спортивной борьбе. Соревнования прошли в Петербурге, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Обиджон Хажиматов победил в дисциплине «вольная борьба», он уверенно выиграл три поединка и завоевал золотую медаль.

В соревнованиях участвовали порядка 200 спортсменов из Молдовы, Беларуси, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Ярославской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии. // фото: vk.com/minsportkarelia