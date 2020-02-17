Умерла бывшая девушка принца Гарри

В Великобритании найдена мертвой 40-летняя телеведущая Кэролайн Флэк. Эту информацию телеканалу CNN сообщил адвокат теледивы.

Тело Кэролайн полиция нашла в ее квартире, расположенной в восточной части Лондона. Пока основная версия следствия - суицид. По словам официальных представителей актрисы, она испытывала серьезный стресс из-за обвинений в нападении на своего экс-бойфренда Льюиса Бертона.

Флэк известна тем, что в 2011 году у нее был непродолжительный роман с принцем Гарри. Он всеми силами старался забыть возлюбленную Челси Дэйви, которая ушла от него, заявив, что она не предназначена для роли члена королевской семьи.

Несмотря на то, что отношения развивались стремительно, Гарри и Кэролайн пришлось расстаться из-за того, что о них стало известно прессе. Позднее Флэк в своей автобиографии написала: «Как только об этой истории узнал мир, все закончилось. Нам пришлось прекратить встречаться. Я больше не была телеведущей Кэролайн Флэк, я стала Кэролайн Флэк, помешательством принца Гарри», пишет издание Grazia.