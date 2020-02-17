Ученые нашли напиток, обладающий противораковым эффектом

Ученые установили связь между регулярным употреблением зеленого чая и риском развития рака. Результаты исследований китайских специалистов показали, что зеленый чай содержит вещество, блокирующее фермент, необходимый раковым клеткам для роста. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Ученые из Китая проанализировали результаты 16 исследований, касающихся влияния различных растительных ингредиентов на развитие онкологических заболеваний, и обнаружили линейную связь между потреблением зеленого чая и развитием рака молочной железы: женщины, потреблявшие зеленый чай много и регулярно в течение нескольких лет, имели более низкий риск рака груди по сравнению с теми, кто потребляли мало зеленого чая или не пили его совсем.

В поисках ответа на вопрос, что делает зеленый чай таким полезным, авторы проанализировали растительные ингредиенты, содержащиеся в нем. Исследователи пришли к выводу, что роль главного противоракового агента играет фитохимический эпигаллокатехин-3-галлат (ECGC) - органическое вещество из группы полифенолов, которое, помимо антиоксидантных свойств, обладает высокой защитной функцией в отношении клеток. Оно блокирует фермент, необходимый раковым клеткам для роста, что останавливает рост опухоли.

Однако авторы предостерегают от того, чтобы считать зеленый чай панацеей или альтернативой обычному лечению опухолевых заболеваний. Специалисты до конца не знают, относится ли профилактический эффект зеленого чая ко всем типам рака молочной железы, или только к некотором из них. Зато знают, что зеленый чай не оказывает заметного влияния на рак простаты, мочевого пузыря или желудка - подобных закономерностей в ходе исследования выявлено не было.

Надо также иметь в виду, что большая часть исследований, на которые опирались авторы, проводились в Азии, где нормой потребления считается до десяти чашек зеленого чая в день.

Авторы допускают, что целебные свойства зеленого чая для жителей Азии объясняются не только большими дозами его потребления, но и сочетанием с традиционной азиатской пищей. Поэтому результаты исследования нельзя автоматически переносить на европейцев или американцев.

Несмотря на то, что зеленый чай хорошо влияет на кишечную микрофлору и помогает при похудении, следует помнить, что напиток также содержит высокие концентрации кофеина, поэтому употреблять его в чрезмерных количествах небезопасно при наличии определенных заболеваний, предупреждают ученые.