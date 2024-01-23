Умер вокалист популярной российской группы

В Санкт-Петербурге умер вокалист и лидер группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко. Он скончался накануне своего дня рождения, сообщает «Фонтанка».

Сергей Ефременко ушел из жизни 22 января в одной из больниц Северной столицы. 23 января ему исполнилось бы 52 года. Еще за день до своей смерти артист выходил на сцену в Петербурге. Еще два выступления должны были состояться в этом месяце в Москве.

Близкие музыканта рассказали, что он начал неважно себя чувствовать с декабря. Однако недомогания предпочитал переносить на ногах и только недавно начал заниматься своим здоровьем.

Группа Marksheider Kunst была образована в 1992 году. Это один из самых популярных молодежных коллективов Северной столицы. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte