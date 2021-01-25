Умер снявшийся во многих популярных сериалах актер

Ушел из жизни американский актер Грегори Сьерра. Ему было 83 года. О смерти артиста сообщает «Лента.ру» со ссылкой на иностранные СМИ.

В последние годы Сьерра страдал от онкологического заболевания. Он скончался еще 4 декабря, однако, объявлено об этом было только сейчас.

Карьера Сьерры началась в 1970-х годах, когда артист снялся в нескольких популярных ситкомах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов с его участием - «Дорогая, я увеличил ребенка», «Мотылек», «Секретные материалы», «Коломбо», «Она написала убийство», «Вампиры», «Крутой Уокер»,« Полиция Майами: Отдел нравов», «Принц из Беверли-Хиллз» и «Доктор Куин: Женщина-врач». Фото: Wikipedia