Умер мужчина с сердцем свиньи

В Штатах скончался пациент, которому в январе пересадили генетически модифицированное сердце свиньи, пишет «Лента.ру» со ссылкой на New York Times.

57-летний мужчина согласился на необычный эксперимент, так как страдал серьезным заболеванием, а ставить в очередь на пересадку органа его отказались.

Американские врачи удачно провели пересадку «ксеносердца». Пациента восстанавливался, проводил время с семьей, но затем его состояние стало стремительно ухудшаться. Что стало причиной кончины мужчины, станет понятно после вскрытия.

Хирург, оперировавший пациента, выразил сожаление, заявив, что крайне расстроен кончиной мужчины, ведь тот был смелым человеком. (фото pixabay.com, fernandozhiminaicela)