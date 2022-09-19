Умер космонавт-рекордсмен Валерий Поляков

На 81 году жизни скончался Герой Советского Союза и Герой России космонавт Валерий Поляков, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса». Поляков - рекордсмен по длительности полета в космос.

Космонавт-рекордсмен родился 27 апреля 1942 года в Туле. Первый раз отправился в космос в августе 1988 года. Второй космический полет выполнил с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года. В госкорпорации сообщили, что орбитальная командировка Полякова продолжалась 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд, что является абсолютным рекордом длительности работы в космосе за один полет. Две экспедиции летчика-космонавта длились 678 суток. (фото roscosmos.ru)