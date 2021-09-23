Укравшего спиртное из магазина мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция устанавливает личность мужчины, который попал в кадр камеры видеонаблюдения. Его подозревают в краже, сообщили в МВД Карелии.

Правоохранители полагают, что именно этот гражданин совершил хищение в магазине алкогольной продукции в Петрозаводске.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 016 92 87 или 8 911 434 11 08. Конфиденциальность гарантируется. // Фото, видео: источник