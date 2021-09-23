Мужчина дал знакомой деньги на спиртное, она оплатила свою коммуналку

Мужчина в Медвежьегорском районе хотел приятно провести время и лишился пяти тысяч рублей. В МВД Карелии рассказали, что деньги присвоила 48-летняя жительница одного из поселков района.

Сельчанин пришел в полицию в сентябре. Он рассказал, что пригласил в гости приятельницу и несколько раз во время застолья просил ее купить в магазине алкоголь.

Деньги 58-летний хозяин дома своей знакомой давал. Вечер закончился, мужчина лег спать. Утром он не обнаружил ни приятельницы, ни пяти тысяч рублей.

Женщина рассказала, что действительно не вернула деньги и потратила их на оплату коммунальных услуг и покупку продуктов питания.

Она раскаялась и обязалась возместить причинённый материальный ущерб. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: dvinatoday.ru