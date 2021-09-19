Угнанный автомобиль ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска обратилась к горожанам за помощью в розыске автомобиля. Транспортное средство стояло в гараже в Соломенном. Владелец обнаружил его отсутствие утром 18 сентября, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Пропал автомобиль Kia Rio. Государственный номер - М 274 АВ 10, цвет - серый металлик. У машины есть особые приметы - вмятина на левой задней двери, зимняя резина на задней паре колес.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится этот автомобиль, просят звонить по телефонам 8921 455 28 85, 8911 422 56 57. Конфиденциальность гарантируется.

МВД проиллюстрировало информацию фотографией из Интернета. Фото pixabay.com/geralt