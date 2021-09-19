Автомобиль загорелся ночью на севере Карелии

Минувшей ночью в Калевальском районе горел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сообщение о возгорании на дороге Боровой-Юшкозеро поступило пожарным в 1:31. На место происшествия выехал один автомобиль и двое специалистов. Им удалось быстро справиться с огнем. В 1:43 пожар был ликвидирован.

Жителям республики напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 101, 112. Фото pixabay.com/Pexels