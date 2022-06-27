Учитель из Карелии рассказал, зачем нужен Год педагога

Следующий год в России объявлен Годом педагога и наставника. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин. Как говорится в документе, это сделано для «признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Карельские учителя поддерживают инициативу президента и говорят, что Год педагога привлечет внимание к ответственной работе учителей и для многих откроет профессию с новой стороны.

- Любая популяризация работы учителя и преподавателя – это очень хорошо. Сейчас не все знают, что из себя представляет работа современного учителя, ведь многое поменялось. Сейчас учитель – это настоящий менеджер. Он работает с документами, с цифровыми технологиями, готовит занятия в новых форматах. Также, надеюсь, что для учителей появятся какие-то привилегии в следующем году,

‒ отмечает учитель Питкярантской СОШ №1 Александр Якушев.

Указ Президента РФ вступает в силу со дня его подписания сегодня, 27 июня. В течение трех месяцев правительству необходимо создать комитет по проведению в стране года педагога и наставника, а также утвердить его состав и план мероприятий. // Фото: freepik.com